شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية حققها "جوارديولا" مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

حفر المدرب الاسباني "بيب جوارديولا" اسمه من ذهب منذ انضمامه الي الدوري الانجليزي من بوابة المان سيتي حيث حقق ارقام قياسية كبيرة في "البريميليج" . ونستعرض لكم الارقام القياسية لجوارديولا في البريميليج -الفوز بالدوري الانجليزي لموسمين متتاليين -١٠٠ نقطة في الدوري -١٠٦ هدف في الدوري -١٨ فوز متتالي في الدوري -٣٢ فوز في الدوري Advertisements -فوز خارج ارضه -١٠٠ فوز علي ارضه -١٦٨ هدف بالموسم -مدرب الشهر ٥ مرات -٥٠ فوز في الموسم -اول مدرب يفوز بكل البطولات المحلية. ولايزال "جوارديولا يثور ويجول في الدوري الانجليزي من اجل انجاز تاريخي كبير وهو الفوز بلقب البريميليج لثالث مرة علي التوالي ، ويفصله بين ليفربول المتصدر ٦ نقاط ولا يزال الدوري في الاسابيع الاولي .

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