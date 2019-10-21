الامارات | بالفيديو.. الفجيرة ترحّب بأبطال العالم في بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفجيرة ترحّب بأبطال العالم في بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويستضيفها مجمع زايد الرياضي للفترة من (5-10) نوفمبر المقبل فيديو خاص للترحيب بابطال العالم لبناء الاجسام الذين سيشاركون في البطولة من 198 دولة وتنظم تحت راية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام، ويعد الفيديو جزء من اوبريت التسامح الذي سيتم عرضه في الحفل الافتتاحي للبطولة بخمسة لغات ترحيبية هي الانجليزية والاسبانية والصينية والفرنسية وهو من كلمات الشاعر محمد الرئيسي وألحان الفنان حسن سلوم وانشاد طلبة المنطقة التعليمية في الفجيرة، وتركز كلماته على التسامح الذي يسود مجتمع الامارات خصوصا وان 200 جنسية تعيش على ارضه فضلا عن النسخة المقبلة لبطولة العالم ستشهد مشاركة قياسية بعدد المتنافسين اضافة الى عدد الدول المشاركة.

وأكد مدير بطولة العالم لبناء الاجسام خليل معروف ان هذا الاوبريت والفيديو احد فقرات الحفل الافتتاحي والفعاليات الترحيبية بالمشاركين من وفود رسمية وجمهور من مختلف دول العالم، وقال لـ"الامارات اليوم": تستعد اللجنة المنظمة لان تساهم بطولة العالم المقبلة بان تكون امتدادا لنجاحات الامارات الدائمة من خلال تنظيم واستضافة مختلف الاحداث الرياضية وسواها حيث سيكون هنالك حفل افتتاح نتطلع الى ان يكون الابرز والافضل قياسا ببطولات العالم السابقة وان يكون شاملا في كافة الجوانب.