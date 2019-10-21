شكرا لقرائتكم خبر عن مهزلة في بطولة تنس الطاولة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بطولة مصر الدولية في تنس الطاولة، والتي اختمت أمس الأحد، مهزلة أخلاقية، حيث شهدت مباراة الدور قبل النهائي مشادة بين أحد أولياء أمور اللاعبين وعماد مصيلحي، مدرب المنتخب، تطورت لتبادل الضرب بين الطرفين، مما دفع اللاعبين ومنظمو البطولة للتدخل لفض المعركة الدائرة في المدرجات.

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ووفقا لإيهاب نصر، والد لاعبي المنتخب يوسف وعمر، فإنه أثناء مباراة نجلة قام بتشجيعه من المدرجات مثل باقي أولياء أمور اللاعبين، إلا أنه فوجئ بعماد مصيلحي، مدرب المنتخب، بالحضور إليه، ومطالبته بعدم التشجيع، موضحا: «قلت له هذا ليس دورك، وإنما دور اللجنة المنظمة».

وقال «نصر»: «فوجئت بمدرب المنتخب يقوم بسبي وضربي أمام الجميع، مما دفع أبنائي المشاركين في المباراة بتركها والحضور للمدرج للاشتباك مع المدرب في مشهد سيئ أمام الوفود الأجنبية المشاركة في البطولة»، وأضاف أنه تقدم بمذكرة ضد المدرب لدي اتحاد تنس الطاولة المصري والدولي واللجنة الأولمبية مدعمة بشهادة بعض الحضور.

ومن جانبه، أكد معتز عاشور، رئيس الاتحاد، أن الأزمة التي حدثت تم تحويلها للتحقيق، ومعرفة من المتسبب فيها، مؤكدًا رفضه ما حدث سواء من جانب المدرب أو ولي أمر اللاعبين.