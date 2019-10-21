شكرا لقرائتكم الكاف يعاين استادى القاهرة والسلام قبل بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاين لجنة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم –كاف- استادى القاهرة والسلام اللذان سيستضيفان مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكشفت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:



منتخب مصر الأوليمبى ومالى – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة