شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد جلسة مع ثلاثي الفريق لتعديل عقودهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق، وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، ومحمد عبد الغني مدافع القلعة البيضاء، من أجل حسم ملف تعديل عقود الثنائي بعد انتهاء مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وكان مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض وتم خلالها الاتفاق على التفاصل الخاصة بتعديل عقده ومن المقرر أن يوقع العقود خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تعديل عقور اللاعبين الأربعة خلال فترة توقف بطولة الدوري التى تبدأ يوم 28 أكتوبر الجاري، وهم محمود علاء وعبد الله جمعة وعبد الغنى بجانب محمود جنش حارس الفريق الذى سبق واتفق معه مسئولى الأبيض على تعديل عقده فى فترة التوقف التى ستبدأ يوم 28 من شهر أكتوبر الجارى.