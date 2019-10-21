شكرا لقرائتكم رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم الغموض الذى يحيط بمباراة الأهلى والجونة، إلا أن الأخير يستعد لها على قدم وساق ويرفع من تجهيزات لاعبيه تمهيدا للعب اللقاء.

ولا تزال أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تلقي بظلالها على بقية منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يتمسك الأهلي حامل لقب المسابقة بعدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة.

وتتمثل الأزمة في مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها في الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث يرفض الفريقان خوض اللقاء بسبب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

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رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون