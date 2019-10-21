- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رغم الغموض الذى يحيط بمباراة الأهلى والجونة، إلا أن الأخير يستعد لها على قدم وساق ويرفع من تجهيزات لاعبيه تمهيدا للعب اللقاء.
ولا تزال أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تلقي بظلالها على بقية منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يتمسك الأهلي حامل لقب المسابقة بعدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة.
وتتمثل الأزمة في مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها في الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث يرفض الفريقان خوض اللقاء بسبب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.
رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون
رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون
كانت هذه تفاصيل خبر رغم غموض مصير اللقاء.. الجونة يستعد للأهلى بلا تهاون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.