شكرا لقرائتكم روشتة ألمانية لإعادة مؤمن زكريا للأهلى مرة أخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسير مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى، على الروشتة الألمانية، التى تحتوى على البرنامج العلاجى والأدوية التى سيحصل عليها، للتعافى من الإصابة العصبية، التى يعانى منها وأبعدته عن الكرة مؤخراً.

ويطير مؤمن زكريا لألمانيا مُجدداً خلال الفترة المقبلة لمباشرة برنامجه العلاجى، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

من جانبه أكد مؤمن زكريا أن الأهلى يقف دائماً معه ويسانده بكل قوة فى هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.