شكرا لقرائتكم الفندق وشركة التأمين يكشفان آخر مستجدات مباراة الأهلى والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال الغموض يحيط بمواجهة الأهلى والجونة فى بطولة الدورى المصري، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بسبب تضارب الأنباء حول إقامتها من عدمه.

وأعلن اتحاد الكرة طاقم الحكام، الذى سيدير المباراة، فى الوقت الذى رفضت الجبلاية طلب الجونة الخاص بتأجيل المباراة، بينما يرفض الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى العام قبل مواجهة الزمالك، والتى تم تأجيلها بعد أن كان مقرر اقامتها يوم السبت المقبل لدواع أمنية.

وأكد مصدر لسوبر كورة أن النادى الأهلى لم يقم حتى الآن بإلغاء حجزه فى أحد الفنادق الشهيرة فى الجونة، بينما قامت إدارة الجونة بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين على التواجد فى موعد المباراة لتأمينها، وهو ما يعنى أن المباراة قد تقام فى موعدها المحدد، وإن كان الأهلى يرفض بشكل قاطع لعب المباراة.