شكرا لقرائتكم إشبيلية يجتاز ليفانتي بهدف الهولندي دي يونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم إشبيلية خطوة نحو المراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف دون رد على ضيفه ليفانتي يوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وارتدى الهولندي لوك دي يونغ ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف برشلونة المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.