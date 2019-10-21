مرتضى منصور يعلن عدم استكمال الدوري في تلك الحالة

صرح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على استحالة أقامة مباراة القمة أمام النادي الأهلي يوم 28 أكتوبر القادم، في ظل استمرار سبب تأجيل المباراة من جانب الجهات الأمنية، فقد اكد رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحات صحفية له عبر قناة الحدث اليوم، بأن الزمالك لن يستكمل مباريات موسم الدوري الحالي في حالة تأجيل مواجهة الأهلي أمام الجونة.

كما أوضح قائلا: “الظرف الأمني الذي تسبب في تأجيل مباراة القمة من قبل ما زال قائمًا، ولذلك من المستحيل أن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر، وإذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة فنادي الزمالك لن يستكمل الدوري، وأن المباراة ستقام (بالرغم عن الفريقين)”.