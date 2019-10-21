شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حجم إصابة حسام عاشور بعد تدخل رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد محمود، طبيب النادى الأهلي، حجم إصابة حسام عاشور قائد الفريق بعد مغادرته مران الفريق أمس لتعرضه لإصابة خلال التقسيمة التى أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

الأهلي يكشف حجم إصابة حسام عاشور

وأكد طبيب الأهلي أن حسام عاشور يعاني من كدمة فى رباط الركبة بعد اصطدامه بزميله رمضان صبحى فى التقسيمة، مقللاً فى الوقت ذاته من حجم الإصابة، وأن مشاركته فى مران اليوم سيحددها الاختبار الطبى الذى سيخضع له.

حسام عاشور لم يستطع استكمال مران الأهلي

واشتكى حسام عاشور من إصابة فى القدم خلال مشاركته فى التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته، وحاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب فى أرض الملعب، لكن حسام عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

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الأهلي يواصل تدريباته بشكل طبيعي

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعى، رغم اتخاذ إدارة النادى قراراً بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.

الأهلى يحقن محمود متولى بالبلازما

كما حقن الجهاز الطبى فى النادى الأهلي محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

الأهلى يُجري أشعة لمحمود متولى

وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية، والتى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الأحمر بالبطولة.