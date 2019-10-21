شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل عقود 4 لاعبين فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو نادى الزمالك على عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق، وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، ومحمد عبد الغنى لحسم ملف تعديل عقودهم بعد انتهاء مباراة جينيراسيون فوت السنغالى المقرر لها الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

Advertisements

وكان مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض وتم خلالها الاتفاق على التفاصل الخاصة بتعديل عقده، ومن المقرر أن يوقع العقود خلال الأيام المقبلة.

وبذلك ستشهد فترة توقف بطولة الدوري، التى تبدأ يوم 28 أكتوبر الجاري، تعديل الزمالك عقود 4 لاعبين هم محمود علاء وعبد الله جمعة وعبد الغنى، بجانب محمود جنش حارس الفريق الذى سبق واتفق معه مسئولو الأبيض على تعديل عقده فى فترة التوقف التى ستبدأ يوم 28 من شهر أكتوبر الجارى.