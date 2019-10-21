شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن إقامة الجمعية العمومية العادية 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى المصرى إقامة الجمعية العمومية العادية للنادى يوم 30 نوفمبر المقبل، لمناقشة البنود الموجودة فى جدول أعمال الجمعية، وفى مقدمتها مناقشة الميزانية الخاصة بالنادى.

ووجه مجلس المصرى، برئاسة سمير حلبية، الدعوة لأعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر 2019، للنظر فى جدول الاعمال الأتي :

• التصديق على المحضر السابق

• أعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 2019/6/30 وعرض خطة النشاط المقترحة.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى من 2019/7/1 وحتى 2020/6/20.

• الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات .

• مايستجد من أعمال منها ( مقترحات الاعضاء العاملين المسبقة ــــ مايخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع ) وأي أعمال أخرى .

• إجراءات الجمعية العمومية على النحو التالى :ـــ

– يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على إنعقاد الجمعية العمومية وإخطار اللجنة الاوليمبية المصرية .

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– يكون الحضور بالكشوفات المعدة لذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً .

– يتعين على كل عضواً أن يثبت تحقيق الشخصية بالكارنية الخاص بالعضوية العاملة للنادي وبطاقة الرقم القومي

– وفى الساعة السابعة مساءاً موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى اكتمال نصاب الحضور من عدمه ويكون أكتمال النصاب بحضور ألف عضو على الاقل ممن لهم حق الحضور .

– فى حال عدم أكتمال النصاب يتولى مجلس الادارة القائم إختصاصات الجمعية العمومية .

– فى حال أكتمال النصاب يتم بدء إجراءات الجمعية العمومية والنظر في جدول أعمال الجمعية .

– وفى حالة عدم الموافقة على الميزانية العمومية للنادي يتم تحويلها إلي الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء الرأي والمراجعة .

– يغلق باب سداد العضوية العاملة قبل خمسة عشرة من تاريخ عقد الجمعية والعمومية وذلك يوم السبت الموافق 2019/11/16