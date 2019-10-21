شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الكاف تزور استادى القاهرة والسلام بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور لجنة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استادى القاهرة والسلام، الأسبوع المقبل، واللذين سيستضيفان مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

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منتخب مصر الأوليمبى ومالى – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة.