شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتلقى روشتة العلاج قبل السفر إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، على الروشتة الألمانية، التى تحتوى على البرنامج العلاجى والأدوية التى سيحصل عليها للتعافى من الإصابة العصبية التى يعانى منها وأبعدته عن الكرة مؤخراً.

ومن المقرر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مُجدداً خلال الفترة المقبلة لمواصلة برنامجه العلاجى، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل عودته سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على تكاليف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

من جانبه أكد مؤمن زكريا أن الأهلى يقف دائماً معه ويسانده بكل قوة فى هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.