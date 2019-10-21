الأهلي يختار زيه الجديد لموسم 2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسئولو النادي الأهلى الزى الجديد الخاص بموسم 2020/2021 بالتنسيق مع راعية الملابس، بعد الاتفاق على إنجاز الأمر مبكراً على غرار ما يحدث فى جميع الأندية العالمية.
وأكد مسئولو الأهلي أن الملابس الجديدة ستشهد عددا من التغيرات عن زى الموسم الحالى، الذى تم استلامه مؤخراً، كاشفين أن الزى الجديد سيضاهى الفرق العالمية فى الدوري الإنجليزي والإسباني.
وكان الأهلي قد ألغى فى ملابس الموسم الجاري الزي البديل باللون الأزرق، وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة الأحمر والأسود والبستاج.
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