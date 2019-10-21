شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 5 لاعبين من ألعاب القوى بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف أشهين، إيقاف 5 لاعبين خلال مشاركتهم فى بطولة الجمهورية التى أقيمت قبل خوض دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه خلال البطولة تم سحب 40 عينة من اللاعبين واللاعبات، وثبتت إيجابية 5 عينات منها لأسباب مختلفة، فمنهم من تعاطى مواد بناء العضلات، وآخرون مادة رافعة للضغط.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مدة الإيقاف لم تتحدد بعد، وكانت هناك جلسة استماع للاعبين وتحدد مدة الإيقاف كل حسب المادة التى ثبت تناولها، رافضاً الإفصاح عن أسماء اللاعبين.
وشدد شاهين على أن هناك غرامة مالية لكنها موقعة على الأندية التى يلعب لها اللاعبون وليس على اتحاد اللعبة.
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