شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفحص "عين" بن شرقى قبل مران اليوم استعدادا لموقعة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، لفحص طبى قبل تدريبات اليوم بعد تعرضه لإصابة أسفل العين، للاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى المران الجماعى، ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض بن شرقى لإصابة أسفل عينه بعد تدخل سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب معه فى اللقاء الماضى، والذى شهد طرد الأخير فى المباراة التى جمعت ذئاب الجبل مع الزمالك فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، وانتهى لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكشف جهاز الزمالك أن إصابة بن شرقى لن تكون مؤثرة على مشاركته فى اللقاء القادم أمام جينيراسيون، ولكن سيتم الاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى مران اليوم، وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب فى السنغال بهدفين مقابل هدف.