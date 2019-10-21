شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يقفز 7مراكز والأهلى يتراجع مركزين فى تصنيف أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتقى نادى الزمالك 7 مراكز فى التصنيف الصادر اليوم، الاثنين، من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وكان الزمالك تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحافظ برشلونة الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، فيما ارتقى ريفربليت الأرجنتيني للمركز الثانى بدلاً من ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر الذى تراجع للمركز الثالث.

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