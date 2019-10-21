شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يقفز 7مراكز والأهلى يتراجع مركزين فى تصنيف أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتقى نادى الزمالك 7 مراكز فى التصنيف الصادر اليوم، الاثنين، من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.
وكان الزمالك تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.
وحافظ برشلونة الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، فيما ارتقى ريفربليت الأرجنتيني للمركز الثانى بدلاً من ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر الذى تراجع للمركز الثالث.
لمعرفة ترتيب الزمالك والأهلى والإسماعيلى فى التصنيف اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يقفز 7مراكز والأهلى يتراجع مركزين فى تصنيف أندية العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.