شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر مستندات عقوبة انسحاب الأهلى أمام الجونة.. غرامة وخصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النادى الأهلى أمام اختبار صعب بعد إعلانه فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، عدم خوض أى مباراة رسمية فى مسابقة الدوري المصري اعتراضاً على قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة مع غريمه التقليدى الزمالك فى الأسبوع الرابع من منافسات الدوري للموسم الكروى الجارى 2019/2020.

الأهلى سيكون عرضة ليس للغرامات المالية فقط، كما أشيع، حال تنفيذ تهديده بعدم خوض لقاء الجونة المحدد له في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء، حيث يبقي الأحمر حينها قد تجاوز اللوائح المحددة في اتحاد الكرة لتنظيم المسابقة المحلية.

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غير أن الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات وتدخلات ما بين إدارة النادى الأهلى واللجنة الخماسية القائمة بإدارة أعمال اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، لوضع حلول لتلك الأزمة تجنباً لتعرض القلعة الحمراء للعقوبات المالية.

وينشر سوبر كورة المستندات التى تنص على العقوبات المنتظر توقيعها على النادي الأهلي حال انسحابه بشكل رسمي من مباراة الجونة.

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