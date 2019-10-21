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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو: بحب الكاجوال وبعشق المكرونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات، على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو وكان معها الحوار التالى..
رضوى رضا 2
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتى القراءة، والشوبنج، مفيش بنت مش بتحب الشوبنج.ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟
المكرونة.. بعشقها بكل أنواعها
رضوى بطلة التايكوندو
مفيش حد معين فى أكتر من حد عشان كده مش هقدر أحدد.
من مطربك المفضل؟
محمود العسيلى أغانيه جميلة وبتعجبنى
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
لو مش اتفرغت للرياضة كنت هبقى مدرسة لتوصيل رسالة للطلاب والطالبات.
رضوى رضا
ولا أى حاجة خالص.. ولا كأنى سامعة.. بتجاهل الرد تماما وأتجنب ما يحدث حولى.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بلبس الاثنين عادى، بس أنا طبعا بحب الكاجوال أكتر، وأول ما بتيجى فرصة وفساتين أكيد بكون مبسوطة ومرتاحة أكتر.
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