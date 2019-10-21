شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: ثنائي الهجوم افتقدا صلاح أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
أكد ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن ثنائي هجوم الفريق المتمثل في ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو، افتقدا للنجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد.
غياب صلاح وسقوط الريدز
وغاب محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء ليستر سيتي الماضي، وتعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحدث ستيف نيكول في تصريحات لشبكة "ESPN" العالمية:"تأثر أداء ليفربول بسبب غياب محمد صلاح، وأوريجي لا يمكنه تعويض صلاح".
وتابع أسطورة ليفربول:" أداء فيرمينيو وساديو ماني دائما ما يتأثر بسبب غياب الفرعون المصري، هم لاعبين رائعين ولكن لم أراهم أمام اليونايتد".
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، جمعهم من 8 إنتصارات وتعادل وحيد.
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