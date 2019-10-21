شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإعلان الرسمي عن موعد كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل
تستعد لحنة المسابقات بالدوري الإسباني، اليوم للأعلان الرسمي عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك حسب ما أفادته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم 26 من أكتوبر الجاري ، ولكن أعمال الشغب في كتالونيا، تسببت في تأجيل الكلاسيكو.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن لجنة المسابقات سوف تجتمع اليوم، لتحديد الموعد الجديد للكلاسيكو، وقد يختلف مع الموعد الذي حدده الفريقين.
حيث وافق كلا الفريقين على موعد 18 ديسمبر للعب المباراة، بعد المهله التي أعطاها الاتحاد الإسباني لإختيار الموعد.
ويحتل برشلونة صداراة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
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