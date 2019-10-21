شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لقاءات الجولة الخامسة بالدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل

يحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة شملت ٢٠ لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

وتشمل القائمة الاتى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون

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خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون انطوى و دودو الجباس.

مباراة المصرى البورسعيدي ونادى اف سى مصر

يلتقى فريق المصرى البورسعيدى نظيره نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع الجونة سلبياً فى إطار نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر لقاء ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وشدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بفريق نادى مصر الذى أستطاع خطف نقطة التعادل من أنياب الزمالك فى أولى مواسمه بدوري الاضواء والشهرة مطالباً بضرورة إستعادة الانتصارات مجدداً على الجانب الأخر يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لمواصلة نتائجه المتميزة بحثاً عن الهروب من دوامة الهبوط مبكراً.