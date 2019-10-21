شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يواجه شيفيلد للدخول للمربع الذهبي والان مع التفاصيل

يستضيف شيفيلد يونايتد نظيره أرسنال في التاسعة مساء اليوم بملعب "برامال لين"، في ختام منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد أرسنال فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط.

ويبحث أرسنال عن تحقيق الفوز الخامس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" من أجل إقتحام المربع الذهبي في جدول الترتيب، بينما يسعى شيفيلد يونايتد لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

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وتعد هذه المواجهة الاولى التي تجمع بين ناديا شيفيلد يونايتد وأرسنال منذ عام 2008، عندما إلتقي الفريقين ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية، ونجح ارسنال في تحقيق فوزاً عريضاً بسداسية نظيفة.

وتعد مباراة اليوم بمثابة بروفة جيدة لنادي ارسنال قبل مواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي الخميس المقبل بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ويتصدر ارسنال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا ستاندر لياج البلجيكي وآينتراخت فرانكفورت الالماني.