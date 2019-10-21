الفشل عنوان لقاءات #السد خارج الديار قبل مواجهة #الهلال !

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

لم يحقق نادي السد القطري في هذه النسخة من بطولة دوري ابطال اسيا 2019م الفوز خارج ارضه منذ الجولة الاولى حتى دور ربع النهائي و سيلتقي الزعيم القطري بالهلال السعودي مساء الغد الثلاثاء ضمن دور نصف النهائي من البطولة و فاز الزعيم السعودي في لقاء الذهاب بملعب جاسم بن حمد باربعة اهداف لهدف وحيد و لم يسبق للسد أن خسر على ارضه في البطولة الا امام الهلال حيث فاز في جميع مبارياته على ارضه .

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و في الجولة الاولى من البطولة لعب السد القطري امام الاهلي السعودي و خسر بهدفين دون رد على ملعب الجوهرة ، و في الجولة الثالثة تعادل إيجابياً مع باختاكور بهدفين لمثله و ذلك على ملعب باختاكور بطشقند ، و في الجولة السادسة التقى ببيروزي و خسر بهدفين دون رد في العاصمة الإيرانية طهران.

و في دور الـ16 تعادل امام مواطنه الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة بهدف لمثله ، و امام النصر السعودي بالرياض على ملعب استاد الملك فهد الدولي خسر بهدفين لهدف .

يذكر أن الفائز من لقاء الهلال و السد على ملعب جامعة الملك سعود سيقابل في النهائي الفائز من مباراة اوراوا الياباني و غوانزنهو الصيني.