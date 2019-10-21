شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يتحدث عن «زعل» محمد صلاح وعلاقته بجهاز الـ«البدري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول، إن نجم ليفربول محمد صلاح علاقته جيدة جدًا بالجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وأن الإجهاد وراء غيابه عن المعسكر الماضي.

وأضاف «بركات»، في سياق حوار مطول مع «المصري اليوم»: «الناس اجتهدت وقالت زعلان ومتضايق ونفذ تهديده، لكن الأكيد إن صلاح نجم كبير ومن أحسن اللاعيبة في العالم، وغصب عنه الناس لازم تتكلم عليه كتير».

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وتابع: «الموضوع ببساطة جداً هو إن محمد صلاح كان بيعاني من إجهاد، وكان عنده إصابة بسيطة أوي مكانتش منعاه من اللعب، ولكن الإجهاد اللي عنده مع توالي الماتشات بعد فترة التوقف ممكن يأثر عليه».

وأوضح: «كابتن حسام شاف إن مش لازم يضغط عليه، وإنه ياخد فرصة للراحة، علشان مايخسروش المعسكر اللي جاي اللي هنلعب فيه مع كينينا وجزر القمر».

وأكد: «فكرة إن صلاح زعلان من فترات سابقة، أنا مكنتش موجود فيها، واللي بأكده إن العلاقة مع صلاح على أفضل ما يكون، وبنتواصل معاه من أول يوم، وبنتمنى له التوفيق مع ناديه ومع المنتخب».