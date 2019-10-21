شكرا لقرائتكم خبر عن الصين المرشحة الأبرز لاستضافة كأس العالم للأندية بشكله الجديد عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقترب الصين من الحصول على شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2021 بشكله الجديد الذي سيشهد مشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. Advertisements وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن القرار النهائي سيتم اتخاذه، الجمعة القادمة، في اجتماع لجنة الفيفا بمدينة شنجهاي الصينية. وستشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة 24 فريقًا، تقسم إلى 8 مجموعات من ثلاثة فرق يتأهل منهم المتصدر للدور ربع النهائي يلعب بنظام الإقصاء المباشر. ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 8 فرق من أوروبا، أبطال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال فترة 4 سنوات، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، وثلاثة فرق من كل من أفريقيا وآسيا ومنطقة الكونكاكاف، بالإضافة إلى فريق واحد من أوقيانوسيا.

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