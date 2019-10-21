تعرف على رد فعل زيدان بعد خسارة ريال مدريد

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
أهدى ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني لغريمه التقليدي برشلونة، بعد خسارة الملكي (0-1) أمام مايوركا، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لم يتحدث مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس بعد التعثر أمام مايوركا.
واستسلم زيدان أمام الموقف الصعب لريال مدريد، ولم يدل بأي كلمة داخل غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن زيدان تجاهل الحديث عن الخسارة مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، حتى لا يتحدث بحدة وغضب.
وتابعت الصحيفة أن زيدان في اليوم التالي للمباراة، لم يتحدث مع لاعبيه عن الخسارة، وكأنها لم تحدث.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مستقبل زيدان في ريال مدر
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