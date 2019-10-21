اخبار الرياضه

تعرف على رد فعل زيدان بعد خسارة ريال مدريد

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الإثنين 21 أكتوبر 2019

أهدى ، صدارة لغريمه التقليدي ، بعد خسارة الملكي (0-1) أمام مايوركا، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لم يتحدث مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس بعد التعثر أمام مايوركا.

واستسلم زيدان أمام الموقف الصعب لريال مدريد، ولم يدل بأي كلمة داخل غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن زيدان تجاهل الحديث عن الخسارة مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، حتى لا يتحدث بحدة وغضب.

وتابعت الصحيفة أن زيدان في اليوم التالي للمباراة، لم يتحدث مع لاعبيه عن الخسارة، وكأنها لم تحدث.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مستقبل زيدان في ريال مدر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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