بعد التعادل الإيجابي.. مان يونايتد يوقف انتصارات ليفربول

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
أنس عبد الغني
نجح فريق مانشستر يونايتد في إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول واجبره علي التعادل لتتوقف مسيرة 17 انتصار متتاليا في الدوري الانجليزي و 8 انتصارات متتالية هذا الموسم، مانشستر يونايتد افتتح النتيجة عن طريق راشفورد في الشوط الاول بعرضية متقنة من دانييل جيمس، لكن البديل ادم لالانا نجح في ادراك التعادل للمتصدر في الدقيقة 86، ليفربول رفع رصيده الي 25 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى بينما نجح اليونايتد في رفع رصيده الي 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تسجيل هدفين بواقع هدف من كل فريق ومن المثير أن مسجلا الهدفين لاعبين انجليز وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في البطولة منذ 2001 بأن تشهد مواجهة ليفربول واليونايتد تسجيل لاعب انجليزي من الجانبين بعد أن فعلها سابقا اوين وبيكهام قبل 18 عاما.
وكان مانشستر يونايتد كان في طريقه نحو الفوز خلال قمة البريميرليغ اليوم ضد ليفربول إلا أنه حقق رقما سلبيا في المباراة وذلك من حيث معدل الاستحواذ على الكرة ، حيث سجل ثاني أقل معدل للسيطرة على الكرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2003-2004 بـ 32.1 ٪ بعد 32.06 ٪ أيضا ضد ليفربول في مارس 2018
كان فريق الشياطين الحمر قاب قوسين أو أدنى من الفوز على حساب ليفربول لولا هدف التعادل الذي سجله لالانا في الدقيقة 84 من عمر المباراة .
وبذلك يكون اليونايتد هو أكثر فريق فقد نقاطا في البريميرليغ بعد تقدمه بواقع 8 نقاط مشاركة مع أستون فيلا.
سولشاير لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال 4 مواجهات له بكلوب بواقع تعادلين وهزيمتين.
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