الأهلي يختار ملابس الموسم الجديد على طريقة الفرق العالمية...

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جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادي الأهلى، ملف اختيار الزي الجديد الخاص بلاعبي الفريق الكروي بموسم 2020/2021 بالتنسيق مع الشركة الراعية لملابس القلعة الحمراء. وقرر مسئولو النادي الأهلي، إنهاء ملف الزي الجديد مبكرا، على غرار ما تفعله جميع الأندية العالمية بمختلف الدوريات الكبري. وشدد مسئولو النادي الأهلي، أن ملابس الموسم الجديد ستشهد عدة تغيرات عن الزي الخاص بالموسم الحالي، الذي تم استلامه مؤخراً، مؤكدين أن الزي الجديد سيكون على طريقة الفرق العالمية الكبري في الدوري الإنجليزي والأسباني. وقرر الأهلي فى وقت سابق، إلغاء ملابس الموسم الجاري، بخصوص الزي البديل الذى كان يحمل اللون الأزرق، حيث أصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة الأحمر "الزي الأساسي" والأسود "الزي الثاني" والبستاج "الزي الثالث".

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