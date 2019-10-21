شكرا لقرائتكم الكشف الطبي يحسم قائمة مصر فى أمم أفريقيا والحسم 30 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إجراء كشف طبي شامل على كافة لاعبي الفراعنة الصغار، يوم 29 أكتوبر الجاري، لاختيار قائمة الـ21 لاعباً المشاركين مع المنتخب فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر نوفمير المقبل.

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة أن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي سيتم إرسالها يوم 30 أكتوبر وهو الموعد الأخير لإرسال القائمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا ولا يوجد وقت آخر لاستبدال أو تغيير لاعبين بالقائمة إلا فى حالات الإصابة فقط وبتقرير طبي.

وتستضيف مصر برعاية اتحاد الكرة، بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وتعد البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

مصر ومالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

Advertisements

مصر وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

مصر والكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عام عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي