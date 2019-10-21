شكرا لقرائتكم الكشف الطبي يحسم قائمة مصر فى أمم أفريقيا والحسم 30 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة أن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي سيتم إرسالها يوم 30 أكتوبر وهو الموعد الأخير لإرسال القائمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا ولا يوجد وقت آخر لاستبدال أو تغيير لاعبين بالقائمة إلا فى حالات الإصابة فقط وبتقرير طبي.
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا
مصر ومالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة
مصر وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة
مصر والكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.
وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي
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