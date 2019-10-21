شكرا لقرائتكم بعد رفع الأثقال .. 5 عينات إيجابية لتنازل المنشطات فى ألعاب القوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تزال أزمة إيقاف نشاط الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بسبب ثبوت تعاطي بعض اللاعبين للمنشطات تسيطر على الأوضاع داخل الوسط الرياضي المصري.

وأكد سيف شاهين فى تصريحات صحفية، سحب 40 عينة من اللاعبين و اللاعبات المشاركين فى بطولة الجمهورية، وثبت إيجابية 5 عينات منها، لأسباب مختلفة، حيث تعاطي بعضهم مواد بناءة للعضلات، ومنهم من تناول مادة رافعة للضغط.

وشدد رئيس اتحاد ألعاب القوي، أن مدة إيقاف الخماسي صاحب العينات الإيجابية لم تتحدد بعد، حيث كان هناك جلسة استماع للاعبين وسيتم تحديد مدة إيقاف كل لاعب حسب المادة التى تناولها، رافضا نهائيا الإفصاح عن أسماء اللاعبين.

وكشف سيف شاهين توقيع غرامة مالية على الأندية التى يلعب لها اللاعبين الذين ثبت تناولهم المنشطات، وليس على اتحاد اللعبة .