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شيكابالا لن يعود للزمالك فى الوقت الحالى...

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جدة - عمرو شويل يواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، الغياب عن فريقه فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر عودة شيكابالا لصفوف الزمالك، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض بقيادة الصربي ميتشو عدم المجازفة بالفهد الأسمر واستمراره فى الخضوع للبرنامج التأهيلى المخصص له لحين تعافيه بنسبة 100% من إصابة الضامة.
وغاب شيكابالا عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمام جينيراسيون، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، ويسعى الأبيض إلى تعويض تلك الخسارة فى الذهاب.

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