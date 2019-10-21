شكرا لقرائتكم شيكابالا لن يعود للزمالك فى الوقت الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمام جينيراسيون، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، ويسعى الأبيض إلى تعويض تلك الخسارة فى الذهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا لن يعود للزمالك فى الوقت الحالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.