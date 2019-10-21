شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر مستندات عقوبة انسحاب الأهلى أمام الجونة .. خصم 6 نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النادى الأهلى أمام اختبار صعب جدا بعد إعلانه في بيان رسمي صادر عن مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، عدم خوضه أي مباراة رسمية في مسابقة الدوري المصري اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة مع غريمه التقليدي الزمالك في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري للموسم الكروي الجاري 2019/2020.

الأهلى سيكون عرضة ليس للغرامات المادية فقط كما أشيع حال تنفيذ تهديده بعدم خوض لقاء الجونة المحدد له في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء، حيث يبقي الأحمر حينها قد تجاوز اللوائح المحددة في اتحاد الكرة لتنظيم المسابقة المحلية.

غير أن الساعات القليلة الماضية قد شهدت مفاوضات وتدخلات ما بين إدارة النادى الأهلى واللجنة الخماسية القائمة بإدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لوضع حلول لتلك الأزمة تجنباً لتعرض القلعة الحمراء للعقوبات المادية

وتنص المادة رقم 20 من لوائح اتحاد الكرة التي تنظم المسابقة والتي تحدد موقف أي فريق أعلن الانسحاب من المسابقة بعد الاشتراك الفعلي في المباريات ولم يستكمل المسابقة على الآتي : إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقى المباريات بأن يلعب مباراة تالية التي اعتبر منسحبا منها تطبق عليه الجزاءات التالية:

توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التى يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.

خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده فى نهاية الموسم بالإضافة إلى اعتباره مهزوما فى المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق فى الاستعانة بما تراه فى هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

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1 . توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم، وهى تغريم النادي الأحمر 200 ألف جنيه فقط.

2 . خصم 6 نقاط تعادل مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

3 . معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة مع عدم الاخلال بحكم المادة 60 من هذه اللائحة الانسحاب من كاس مصر.

وتكشف اللائحة والمستندات المنشورة أن عقوبة النادي الأهلي حال انسحابه من مباراة الجونة المقبلة فى الدوري المصري لن تقتصر فقط على تغريمه 200 ألف جنيه حال انسحابه من المواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل وإنما خصم 6 نقاط في نهاية الموسم.