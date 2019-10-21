طبيب الأهلى يحقن محمود متولى للتغلب على الإصابة...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الطبى فى النادى الأهلى برئاسة خالد محمود، على حقن محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.
وأظهرت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول.
وتعرض محمود متولى لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، والتى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقا لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها اثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الاحمر بالبطولة.
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