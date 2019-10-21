شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وجينيراسون تعدل جدول الدوري المصري مرة أخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التعديلات مستمر فى جدول الدوري المصري قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقديم موعد مباراة حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري التي ستقام باستاد المكس يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة ساعتين ونصف.

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل بدلا من الثامنة مساء.

مباراة الزمالك وجينيراسون تعدل جدول الدوري المصري ويأتى قرار لجنة المسابقات بتقديم موعد مباراة حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى حتى لا يتعارض مع موعد مباراة الزمالك مع جينيراسون فوت السنغالى، التى ستقام فى نفس اليوم بالثامنة مساءً، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وبذلك تتمكن الجماهير من متابعة المباراتين دون تعارض بينهم. ويأتى قرار لجنة المسابقات بتقديم موعد مباراة حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى حتى لا يتعارض مع موعد مباراة الزمالك مع جينيراسون فوت السنغالى، التى ستقام فى نفس اليوم بالثامنة مساءً، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وبذلك تتمكن الجماهير من متابعة المباراتين دون تعارض بينهم.