شكرا لقرائتكم ننشر جدول مباريات كرة السلة فى البطولة العربية المقامة فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة، عن جدول مباريات البطولة العربية، والتى تقام بالمغرب، بمشاركة فريقى الاتحاد السكندرى والجزيرة . وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى والمنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان اليابانى، والمجموعة الثانية ضمت جمعية سلا المغربى وأهلى طرابلس ونادى الكويت الكويتى وخدمات البريج وأسطوال الجزائرى، وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى. ويلتقى اليوم فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المنستيرى التونسى، فى افتتاح البطولة، على أن يلتقى الجزيرة مع الرفاع البحرينى غدا.

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