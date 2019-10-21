شكرا لقرائتكم مدرب رفع الأثقال يتبرأ من أزمة المنشطات ويؤكد : اتهامي لأسباب شخصية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد الديب أن تناول لاعبي منتخب رفع الأثقال للمكملات الغذائية يمر بمراحل مختلفة تنتهى عنده كمدرب يمنحها للاعبين ولكن هناك فى البداية لجنة تشرف على شراء هذه المكملات ويتم عرضها على الجهاز الطبى ليكون مسئول عن محتوياتها وتحديد إمكانية خطورتها على اللاعبين من عدمه، ولذا فالجهاز الطبي هو المسئول بشكل كامل عما حدث .
وقال موسى أن توجيه إتهامات بعض اللاعبين له بتسببه فى حصولهم على هذه المكملات يأتى وفقا لضغوطات جبهة معارضة الإتحاد و ليس من اللاعبين أنفسهم، مشيرا إلى أنه يتم إستغلال إتهامه لمصالح شخصية.
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