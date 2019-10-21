شكرا لقرائتكم تفاصيل عرض العين الإماراتي لشراء "فيراري" الأهلى وشرط خاص لإتمام الصفقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدو أن هناك تعاون جديد بين إدارة النادي الأهلى ونظيرتها في العين الإماراتي، بعد التعاون في صفقة شراء الأهلى لخدمات حسين الشحات من النادي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأكد مصدر داخل قطاع الناشئين بالأهلي أن شادي رضوان مهاجم فريق الشباب والمُلقب بـ فيراري الأهلي تلقى عرضاً رسمياً من العين الإماراتي لشرائه مقابل 150 ألف دولار، وهو الأمر الذي تناقشه إدارة النادي الأهلى حالياً.
وأضاف المصدر أن النادي الأهلي، يدرس مخاطبة نادي العين الإماراتي لتحويل العرض من الشراء النهائي للإعارة، على أن يتم التفاوض حول القيمة المادية من جديد.
ويعد شادي رضوان من أبرز لاعبي فريق الشباب بالأهلي بسبب مهاراته الكبيرة وسرعته الفائقة، إلا أن تعرض لعدد من الإصابات حالت دون ظهوره بشكل سريع مع فريق الكرة الأول بالأهلي.
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