شكرا لقرائتكم "عين" بن شرقي تثير مخاوف قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك وجينيراسيون تسبب المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، فى حالة قلق داخل القلعة البيضاء، بعد شكواه من الإصابة فى العين.

وتشهد الساعات القادمة، خضوع أشرف بن شرقي، لفحص طبي قبل تدريبات الزمالك اليوم الاثنين بعد تعرضه للإصابة أسفل العين.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، للاطمئنان علي حالة أشرف بن شرقي قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، علي ستاد السلام، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا. ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، للاطمئنان علي حالة أشرف بن شرقي قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، علي ستاد السلام، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت إصابة أشرف بن شرقي فى العين بعد تدخله مع سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب خلال اللقاء الأخير والتي شهدت طرد لاعب ذئاب الجبل في مباراة الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك إن الكشف المبدئي كشف أن إصابة أشرف بن شرقي لن تكون مؤثرة علي مشاركته في لقاء جينيراسيون ولكن سيتم الاطمئنان علي حالته قبل مشاركته في مران اليوم.