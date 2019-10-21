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شكرا لقرائتكم "عين" بن شرقي تثير مخاوف قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك وجينيراسيونتسبب المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، فى حالة قلق داخل القلعة البيضاء، بعد شكواه من الإصابة فى العين.
موعد مباراة الزمالك وجينيراسيونويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، للاطمئنان علي حالة أشرف بن شرقي قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، علي ستاد السلام، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.
وكشف الجهاز الطبي للزمالك إن الكشف المبدئي كشف أن إصابة أشرف بن شرقي لن تكون مؤثرة علي مشاركته في لقاء جينيراسيون ولكن سيتم الاطمئنان علي حالته قبل مشاركته في مران اليوم.
نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الذهابويحتاج الزمالك للفوز على جينيراسيون بهدف نظيف على أقل تقدير أو بفارق هدفان حال تسجيل بطل السنغال أى هدف فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، بعدما خسر أبناء ميت عقبة لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
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