شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك اليوم الاثنين، في تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، وذلك بسبب إصابته في القدم اليمني وكشف جهاز الفريق الطبي إن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة أمام الفريق السنغالي وسيعود اليوم للتواجد في تدريبات الفريق بعد خضوعه لعمليات التأهيل عقب استبعاده من مواجهة المقاولون تجنبا لتفاقم الإصابة في المباراة التي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب أمام جينيراسيون بالسنغال بهدفين مقابل هدف، ويبحث عن تعويض تلك الخسارة في الإياب للتأهل إلي دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.