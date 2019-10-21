شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك اليوم الاثنين، في تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، وذلك بسبب إصابته في القدم اليمني وكشف جهاز الفريق الطبي إن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة أمام الفريق السنغالي وسيعود اليوم للتواجد في تدريبات الفريق بعد خضوعه لعمليات التأهيل عقب استبعاده من مواجهة المقاولون تجنبا لتفاقم الإصابة في المباراة التي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب أمام جينيراسيون بالسنغال بهدفين مقابل هدف، ويبحث عن تعويض تلك الخسارة في الإياب للتأهل إلي دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة جينيراسيون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.