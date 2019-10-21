انتكاسة طبية جديدة.. صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح.. و«الريدز» يوضح: متى يعود للمباريات؟

الموجز

تحوم الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في مواجهة جينك البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد غدا الأربعاء، على ملعب "لومينوس أرينا".

انتكاسة لحالة صلاح

وكشف موقع "آنفيلد واتش" الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن أن هناك انتكاسة لحالة محمد صلاح، لم تمكنه من تخطي الاختبارات الطبية قبل مباراة مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، موضحا أنه رغم خضوع اللاعب للبرنامج التأهيلي قبل فترة التوقف الدولي، إلا أنه لا يزال يعاني من الإصابة.

خطف بطاقة التأهل

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن جماهير "الريدز" تمني النفس بوجود محمد صلاح في مباراة الأربعاء، ضد الفريق البلجيكي من أجل تحقيق الفوز الثاني في البطولة هذا الموسم، ومساعدة ليفربول على خطف بطاقة التأهل للدور المقبل، إلا أن "انتكاسة" اللاعب جاءت صادمة لليفربول وجماهيره.

مهدد بالغياب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي في دوري الأبطال

مباراة مانشستر يونايتد

وغاب محمد صلاح عن مباراة ومانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي ألمت به في كاحل القدم في مواجهة ليستر سيتي، بعد تدخل قوي من مدافع الثعالب حمزة تشودري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة قبل الماضية في البريميرليج والتي انتهت لصالح كتيبة الألماني يورجن كلوب بنتيجة 2-1.

المركز الثالث

ويحتل ليفربول المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 3 نقاط، بعدما نجح في الفوز خلال الجولة الماضية على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-2، بينما كان قد خسر فى الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي 0-2.

Advertisements

بيان بالحالة الصحية

و أصدر ليفربول بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه إن محمد صلاح لم يكن جاهزا بالشكل الأمثل للمشاركة في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.



ويستعد "الريدز" لملاقاة جينك الأربعاء المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال البيان إن صلاح لم يكن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة يونايتد.

كلوب

ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قال فيها: "صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة، هذا هو واقع الأمر".

لم تكن لديه الفرصة

وأضاف: "لم يتدرب صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة، لا أعرف كيف توقع الجميع مشاركته (أمام يونايتد)، لم تكن لديه فرصة للحاق بالمواجهة، ربما قد يلحق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف ستسير الأمور".

صدمة قوية



وتلقى ليفربول صدمة قوية بعد تأكد غياب صلاح، وهو أحد أبرز لاعبيه عن المباراة، بسبب إصابة في الكاحل، ليحل بدلا منه ديفوك أوريجي، في التشكيلة الأساسية لـ"الريدز".

هداف للدوري الإنجليزي

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، حيث سجل 32 هدفا مع ليفربول في الموسم قبل الماضي اعتلى بها عرش الهدافين، و22 هدفا في الموسم الماضي تقاسم بها الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.