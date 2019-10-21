شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإنتاج وبيراميدز حبايب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربى، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى .

وقبل المواجهة المرتقبة هناك عدة مواجهات جمعت الفريقين، كان آخرها تلك التى أقيمت يناير الماضى بالجولة التاسعة عشرة من البطولة المحلية .

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وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل لبيراميدز محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 19، و تعادل للإنتاج جيمس تايدى بالدقيقة 40.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 .