شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ميتشو زعيم صربيا فى تصنيف مدربى العالم وتراجع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الصربى ميتشو، المدير الفنى لنادى الزمالك، قفزة كبيرة فى تصنيف مدربى العالم الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وكان ميتشو قاد الزمالك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وحافظ أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى، على صدارة التصنيف، فيما تراجع يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى إلى المركز الثالث بدلاً من مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتينى الذى صعد للمركز الثانى فى تصنيف مدربى العالم، بينما احتفظ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى بالمركز الرابع.

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