شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الغياب عن الفريق الأبيض فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويأتى غياب شيكابالا عن الزمالك فى مواجهة جينيراسيون بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة، فيما سيستعيد الأبيض جهوده خلال فترة التوقف المقبلة، حيث فضل الجهاز الفنى للفريق عدم المجازفة به واستمراره فى الخضوع للبرنامج التأهيلى المخصص له لحين تعافيه بنسبة 100% من إصابة الضامة التى أبعدته عن الفريق فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة بالدورى الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمام جينيراسيون بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، ويسعى الأبيض إلى تعويض تلك الخسارة فى الذهاب.

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