شكرا لقرائتكم خبر عن "كشف طبى" على جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى يوم 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيتم إجراء كشف طبى شامل على جميع لاعبى الفريق الوطنى يوم 29 أكتوبر الجارى لاختيار قائمة الـ21 لاعباً المشاركين مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا.

وأكد غريب لـ"الخليج 365" أن يوم 30 أكتوبر هو الموعد الأخير لإرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث لا يوجد وقت آخر لتبديل أو تغيير لاعبين إلا فى حالات الإصابة فقط وبتقرير طبى.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالي.