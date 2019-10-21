شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقن محمود متولى بالبلازما.. والأشعة تثبت تحسن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقن الجهاز الطبى فى النادى الأهلى، برئاسة خالد محمود، محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول.

ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية، والتى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الأحمر بالبطولة.

الجهاز الفنى للأهلى ينتظر عودة متولى بصورة كاملة حتى يدفع به فى بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف لتجهيزه للمرحلة المقبلة.