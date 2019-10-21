شكرا لقرائتكم خبر عن شلتوت لـ تايم سبورت: أزمة الأهلى والجبلاية تحتاج تبريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، ضرورة تبرير قضية الجبلاية الدائرة مع الأهلى فى ظل تمسك الأخير بعدم لعب مباريات قبل لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة .

و قال شلتوت، فى تصريح لـ قناة تايم سبورت ببرنامج "العبها صح"، يجب على الاتحاد توضيح لكل ملابسات الأزمة، بدءاً من قرار التأجيل و الإصرار على خوض الأهلى لقاء الجولة الخامسة أمام الجونة الأربعاء المقبل، بالرغم من البيان الذى أعلنته الإدارة الحمراء .

وأشار شلتوت إلى أن كلا الجانبين لديه حقوق يجب أن تعلن لإعلام الجماهير بها للخروج من هذه الأزمة .

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واستنكر شلتوت غياب الممثل الأمنى عن الجبلاية، و الذى يلعب دورا مهما فى حل الأمور الخاصة بالتأجيلات و الملاعب، مشيراً إلى أن ثروت سويلم كان له دور كبير فى الاتحاد السابق بشأن هذه الأمور التى تتعلق بالناحية الأمنية .

أما على صعيد الزمالك، فتحدث شلتوت عن اللاعب التونسى فى الصفوف البيضاء عن فرجانى ساسى، قائلا إنه لاعب من أبرز النجوم أصحاب الفلوس الحلال، مشيراً إلى أنه لاعب يعتمد بشكل كبير على الناحية النفسية و المعنوية و هى التى يجب أن يعمل عليها الجهاز الفنى .

من ناحية أخرى أكد شلتوت أن مصر تتقدم بصورة كبيرة فى كل ما هو جديد فى عالم صناعة كرة القدم، بدءاً من استخدام الفان أى دى مثما حدث على أكمل وجه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستخدام الأون لاين مثل باقى العالم، مؤكدا أن كرة القدم هى صناعة البهجة .