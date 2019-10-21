شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض العين الإماراتى لشراء "فيراري" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك تعاوناً جديداً بين إدارة النادي الأهلى ونظيرتها فى العين الإماراتي، بعد التعاون فى صفقة شراء الأهلى حسين الشحات من النادي الإماراتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد مصدر داخل قطاع الناشئين بالأهلي أن شادي رضوان مهاجم فريق الشباب والمُلقب بـ فيراري الأهلي تلقى عرضاً رسمياً من العين الإماراتى لشرائه، وهو الأمر الذى تناقشه إدارة النادي الأهلي، والتى تدرس مخاطبة نادى العين الإماراتي لإخطارها ببعض المطالب الخاصة بالنادى الأحمر للموافقة على إتمام الصفقة.

ويعد شادى رضوان من أبرز لاعبى فريق الشباب بالأهلي بسبب مهاراته الكبيرة وسرعته الفائقة، إلا أن تعرض لعدد من الإصابات حالت دون ظهوره بشكل سريع مع فريق الكرة الأول بالأهلي.

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